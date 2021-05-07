واشنطن.. استمرار العمل بحالة الطوارئ فيما يتعلق بسوريا

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، مرسوما يمدد " حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر.

واعتبر بيان البيت الأبيض أن سلوك وممارسات النظام السوري بمساعدة الروس وإيران تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

يُذكر ان تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في سوريا وافقت، الاثنين الماضي، على طلب بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 مايو.

كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين، هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.

وتولى الأسد السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ، الذي حكم البلاد 30 عاما، كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97% من الأصوات، وفقاً لبيانات محلية رسمية.