.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن.. استمرار العمل بحالة الطوارئ فيما يتعلق بسوريا

يافطة لبشار الأسد (أرشيفية- رويترز)
لافته تحمل صورة بشار الأسد بسوريا "أرشيفية"
سوريا والأسد

واشنطن.. استمرار العمل بحالة الطوارئ فيما يتعلق بسوريا

البيت الأبيض يعتبر أن سلوك وممارسات النظام السوري بمساعدة الروس وإيران تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، مرسوما يمدد " حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر.

واعتبر بيان البيت الأبيض أن سلوك وممارسات النظام السوري بمساعدة الروس وإيران تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

يُذكر ان تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.

سوريا.. غارة إسرائيلية على قوات النظام في الجولان سوريا سوريا.. غارة إسرائيلية على قوات النظام في الجولان
أول ضربات من نوعها.. غارات إسرائيلية قرب حميميم بسوريا سوريا أول ضربات من نوعها.. غارات إسرائيلية قرب حميميم بسوريا

وكانت المحكمة الدستورية العليا في سوريا وافقت، الاثنين الماضي، على طلب بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 مايو.

كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين، هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.

وتولى الأسد السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ، الذي حكم البلاد 30 عاما، كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97% من الأصوات، وفقاً لبيانات محلية رسمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
علاج مريض كورونا بالمنزل.. توصيات هامة من الصحة العالمية علاج مريض كورونا بالمنزل.. توصيات هامة من الصحة العالمية
5 أسباب خطيرة تجبرك على غسل ملابس العيد قبل لبسها 5 أسباب خطيرة تجبرك على غسل ملابس العيد قبل لبسها
الأكثر قراءة
صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط
احذر.. الإفراط في هذا الشيء يُضعف جهازك المناعي! احذر.. الإفراط في هذا الشيء يُضعف جهازك المناعي!
عن صاروخ الصين الشارد.. معهد فلكي يكشف الاحتمالات عن صاروخ الصين الشارد.. معهد فلكي يكشف الاحتمالات
لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك
شاهد معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين طالبتين بمدرسة مصرية شاهد معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين طالبتين بمدرسة مصرية
خبيرة فضاء: صاروخ الصين الشارد سيمر على مصر مساء اليوم خبيرة فضاء: صاروخ الصين الشارد سيمر على مصر مساء اليوم
قبل أن تذهب
بلينكن: على روسيا وقف الأعمال العدائية على حدود أوكرانيا
بلينكن: على روسيا وقف الأعمال العدائية على حدود أوكرانيا
اكتشف المزيد