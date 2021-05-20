سوريا.. بدء التصويت في الخارج بالانتخابات الرئاسية

بدأ بعض السوريين في الخارج الاقتراع بالانتخابات الرئاسية مع فتح صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا ولبنان.

وانطلقت عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في الخارج من أستراليا لتكون أول بلد يصوت فيه بعض أفراد الجالية السورية.

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ونقلت وسائل إعلام سورية عن القنصل الفخري في أستراليا ماهر دباغ أن صناديق الاقتراع في كل من سيدني وملبورون افتتحت أمام أفراد الجالية السورية للإدلاء بأصواتهم.

وبعد نحو ساعة على بدء التصويت في أستراليا أعلن القائم بالأعمال في السفارة السورية في اليابان محمد حسنين خدام، أن صناديق الاقتراع ستفتتح بعد قليل أمام السوريين هناك.

وكان معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان قال إن هناك دولاً لن تشهد عمليات اقتراع بينها دولتان أبلغتا دمشق رفضهما لإجراء الانتخابات على أراضيهما وهما تركيا وألمانيا.

كما بدأ توافد المواطنين السوريين في لبنان إلى أمام السفارة السورية في اليرزة منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عند المداخل والطرق المؤدية إلى السفارة، حيث من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.

ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع للسوريين في الداخل، يوم 26 من الجاري.