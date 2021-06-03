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أول شحنة من "سبوتنيك" تصل سوريا.. والأسد يتلقى اللقاح الروسي

A health worker prepares a dose of the Sputnik V vaccine against the Covid-19 to inoculate a person during a vaccination day promoted by the municipality and supported by the state government in Caracas, on May 29, 2021.
ممرض يعد جرعة من لقاح "سبوتنيك في" في أحد مراكز التطعيم في كاراكاس في فنزويلا (أرشيفية)
لقاح كورونا

أول شحنة من "سبوتنيك" تصل سوريا.. والأسد يتلقى اللقاح الروسي

لم يحدد السفير السوري بموسكو حجم الشحنة لكنه قال إن التطعيم بدأ باللقاح لعموم الناس بعد أن تلقى الأطباء وكبار القادة الجرعات الأولى منه

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موسكو – رويترز

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قال السفير السوري لدى موسكو إن سوريا تسلمت أول شحنة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا، حسب ما نقلته عنه اليوم الخميس وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقال السفير رياض حداد إن بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي.

من حملة التطعيم ضد كورونا في سوريا (أرشيفية)
من حملة التطعيم ضد كورونا في سوريا (أرشيفية)

ولم يحدد السفير رياض حداد حجم الشحنة لكنه قال إن التطعيم بدأ باللقاح لعموم الناس بعد أن تلقى الأطباء وكبار القادة الجرعات الأولى منه.

يأتي هذا بينما أعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر 2020، وفقا لإحصاء أعدته وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس.

وحقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفا و22 جرعة في 215 بلدا أو منطقة، وفقاً لهذا الإحصاء الذي أجري استنادا إلى مصادر رسمية.

سوريا كانت قد استلمت في ابريل الماضي شحنة من اللقاح الصيني "سينوفارم"
سوريا كانت قد استلمت في ابريل الماضي شحنة من اللقاح الصيني "سينوفارم"

وفي المجموع، أعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعداداً للسكان، وهي الصين (704.8 مليون) والولايات المتحدة (296.9 مليون) والهند (221 مليونا).

واستناداً إلى عدد السكان، تتصدر إسرائيل القائمة، إذ تم تطعيم حوالي ستة من كل 10 إسرائيليين بشكل كامل.

هذه الدول مهددة بانتشار "ساخن" لفيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هذه الدول مهددة بانتشار "ساخن" لفيروس كورونا

ومن الدول التي تتصدر القائمة، كندا (59% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58.3%) وتشيلي (56.6%) والولايات المتحدة (51%).

في الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254.98 مليون جرعة إلى 39% من السكان. وتدور معظم البلدان الأكثر تعداداً حول متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا (43.6%) وإيطاليا (40%) وفرنسا (39.4%) وإسبانيا (39.4%).

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، أربعة في إفريقيا (تنزانيا وتشاد وبوروندي وإريتريا) وواحدة في آسيا (كوريا الشمالية) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).

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