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من هو "مستشار قاسم سليماني" الذي قُتل في سوريا؟

حسن عبدالله زاده
حسن عبدالله زاده
ميليشيات إيران

من هو "مستشار قاسم سليماني" الذي قُتل في سوريا؟

اللواء حسن عبدالله زاده قُتل في كمين نصبه داعش لموكب عسكري شرق حمص

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دبي - قناة العربية

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برز اسم حسن عبدالله زاده، كمستشار لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى بضربة أميركية في العراق مطلع 2020، إلا أن مستشار الأخير قضى بسوريا.

المستشار في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني
المستشار في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني

فقد أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بوقوع هجوم واسع شنّه تنظيم داعش، الخميس، على رتل تابع لميليشيات إيرانية في السخنة شرق حمص بين تدمر ودير الزور، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني، ومنهم مستشار سليماني حسن عبدالله زاده.

فما الذي نعرفه عن القيادي الإيراني الذي كان يعمل بسوريا؟

حسن عبدالله زاده
حسن عبدالله زاده

هو مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني ومستشار لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في سوريا.

كان ضابط أمن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال شرق سوريا.

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كما كان أحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب.

وقد لقي مصرعه في كمين نصبه تنظيم داعش على موكب عسكري شرق محافظة حمص، إلى جانب اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود الذي شُيِّع في المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط سوريا.

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