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المرصد السوري: مقتل جندي روسي وإصابة 3 في انفجار آلية عسكرية بالحسكة

دورية روسية تركية مشتركة في سوريا
دورية روسية تركية مشتركة في سوريا

المرصد السوري: مقتل جندي روسي وإصابة 3 في انفجار آلية عسكرية بالحسكة

وقع الانفجار عندما ضرب لغم أرضي العربة العسكرية التي كانت تقل عناصر من القوات الروسية

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دبي - قناة العربية

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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل جندي روسي وإصابة 3 في انفجار آلية عسكرية بالحسكة، شمال شرق سوريا.

وأفاد نشطاء المرصد السوري بمقتل عنصر من القوات الروسية متأثرًا بجراحه بعد إسعافه إلى مشفى ميداني في مدينة الدرباسية ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك جراء الانفجار الذي استهدف عربة عسكرية روسية بعد عبورهم قرية الأسدية الواقعة على الخط الفاصل بين مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، ومواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف أبو رأسين الشمالي ضمن محافظة الحسكة.

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وأشار المرصد السوري إلى وصول مروحيات روسية إلى أجواء المنطقة لإسعاف باقي المصابين الذين يبلغ عددهم 3.

ووقع الانفجار عندما ضرب لغم أرضي العربة العسكرية التي كانت تقل عناصر من القوات الروسية، فيما وصلت قوات تركية لتفقد موقع الانفجار عقب حدوثه، بحسب المرصد.

وتشن روسيا حملة عسكرية في سوريا منذ سبتمبر 2015، ما أتاح لحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد استعادة السيطرة على معظم البلاد في أعقاب حرب أهلية مدمرة.

وقامت روسيا أيضًا بتوسيع وتعديل قاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري، وهي المنشأة الوحيدة التي تمتلكها روسيا حاليًا خارج الاتحاد السوفيتي السابق.

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