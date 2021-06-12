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سوريا.. مقتل 16 بينهم نساء بقصف استهدف مستشفى في عفرين

عفرين اتنفجار
من عفرين

سوريا.. مقتل 16 بينهم نساء بقصف استهدف مستشفى في عفرين

من بين القتلى طبيب و3 من موظفي المستشفى و3 نساء وطفل

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دبي - العربية.نت

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قتل 16 شخصا على الأقل، بينهم 11 مدنيا، في قصف مدفعي استهدف السبت مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، وأصاب مستشفى خصوصا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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من بين القتلى طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن القصف الذي طال مستشفى الشفاء كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب حيث تنتشر قوات النظام السوري ومقاتلون أكراد.

من جهتها، أوضحت الجمعية الطبية السورية الأميركية، وهي منظمة إغاثة تدعم المراكز الصحية في مناطق المعارضة، أن مستشفى الشفاء في بلدة عفرين استُهدف بصاروخين، ما أدى أيضا إلى إصابة عدة اشخاص.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن أربعة عاملين آخرين أصيبوا، من بينهم قابلة مصابة بجروح خطيرة. وأضافت أن قسم العيادات الخارجية وقسم الولادة دمرا بالكامل.

يشار إلى أن تركيا وفصائل موالية لها سيطروا على عفرين عام 2018 في عملية عسكرية تسببت في طرد المقاتلين الأكراد السوريين وتشريد آلاف السكان الأكراد.

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