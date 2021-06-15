التحالف: اتهام واشنطن بسرقة نفط سوريا ادعاء باطل

نفى التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، اتهام واشنطن بسرقة النفط في سوريا قائلا: "ادعاء باطل".

وكتب المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو أنه "كجزء من مهمة هزيمة داعش، تقوم قوات سوريا الديمقراطية، بحماية البنية التحتية البترولية الحيوية في شمال شرقي سوريا لمنع داعش من الوصول إلى الموارد والإيرادات الهامة".

As part of the #DefeatDaesh mission, the #SDF (w/ support of U.S. forces) secures critical petroleum infrastructure in NE Syria to deny Daesh access to critical resources & revenue. There is no truth to the disinformation that the U.S. is “stealing” oil. pic.twitter.com/GF8TdnFrKZ — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 15, 2021

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وأضاف أن "المعلومات المضللة التي تدعي أن الولايات المتحدة تقوم بـ "سرقة" النفط ليس لها أي أساس من الصحة".

جاء تعليق نفي التحالف الدولي بعد تداول مقطع فيديو يظهر أهالي قرية تل المها بريف القامشلي وهم بصدد طرد دورية أميركية من محيط القرية صباح اليوم الثلاثاء.

ويمكن سماع أحد سكان القرية وهو يخاطب الجنود الأميركيين بنبرة تهديدية قائلا: "لقد سرقتم نفطنا وقمحنا، ارحلوا من هنا".

وفي نوفمبر عام 2019، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنّ الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، برغم أنّ تعزيزات عسكرية أميركية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناتن هوفمان -حينها- إنّ "الولايات المتحدة لا تنتفع من كل ذلك. إنّ المنافع تعود على قوات سوريا الديمقراطية" التي شاركت إلى جانب القوى الغربية في الحرب على تنظيم داعش.

يذكر أن الجيش الأميركي سبق وأعلن أن تنظيم داعش يضخ 45 ألف برميل يومياً خلال سيطرته على حقول النفط في 2015، ما منحه مليون ونصف مليون دولار من العائدات يومياً وسمح له بتمويل اعتداءات في سوريا وفي الخارج.