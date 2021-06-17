قصف إسرائيلي على موقع بالقنيطرة يتردد عليه قياديون بحزب الله

استهدف قصف إسرائيلي، اليوم الخميس، موقعاً في القنيطرة بسوريا يتردد عليه قياديون في ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم نقطة استطلاع عسكرية في بلدة القحطانية بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وبحسب مواقع سورية وإسرائيلية، تتبع هذه النقطة لـ"اللواء 90" التابع لـ"الفيلق الأول" في قوات النظام السوري.

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وبحسب ما تداولته مواقع سورية، تبتعد هذه النقطة عن الشريط الحدودي مع إسرائيل مسافة 150 متراً، ويوجد فيها 12 عنصراً مهمتهم مراقبة الحدود ورصد التحركات. وفي الأشهر الأخيرة، زار مسؤولون في ميليشيا حزب الله هذه النقطة عدة مرات.

وقد تم استهدافها اليوم من خلال دبابات "ميركافا" إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير الموقع دون وقوع أي إصابات.

يذكر أن قصف اليوم هو الأول الذي يتم إطلاقه من شمال إسرائيل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وسبق أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية، في يونيو الحالي، نقطة الاستطلاع تتبع لـ"اللواء 90". وكذلك في 6 مايو الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية إحدى المناطق في مدينة القنيطرة.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية في إسرائيل، والتي كانت تستهدف عادة محيط دمشق منذ مطلع العام الحالي.