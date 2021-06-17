.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قصف إسرائيلي على موقع بالقنيطرة يتردد عليه قياديون بحزب الله

This picture taken from the Israel-annexed Golan Heights on February 15, 2021, shows the border fence with the Syrian governorate of Quneitra
الشريط الحدودي بين إسرائيل وسوريا عند منطقة القنيطرة (أرشيفية)
حزب الله

قصف إسرائيلي على موقع بالقنيطرة يتردد عليه قياديون بحزب الله

استهدف نقطة في بلدة القحطانية تتبع لـ"اللواء 90" التابع لـ"الفيلق الأول" في قوات النظام السوري

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استهدف قصف إسرائيلي، اليوم الخميس، موقعاً في القنيطرة بسوريا يتردد عليه قياديون في ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم نقطة استطلاع عسكرية في بلدة القحطانية بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وبحسب مواقع سورية وإسرائيلية، تتبع هذه النقطة لـ"اللواء 90" التابع لـ"الفيلق الأول" في قوات النظام السوري.

الشريط الحدودي بين إسرائيل وسوريا عند منطقة القنيطرة (أرشيفية)
الشريط الحدودي بين إسرائيل وسوريا عند منطقة القنيطرة (أرشيفية)

وبحسب ما تداولته مواقع سورية، تبتعد هذه النقطة عن الشريط الحدودي مع إسرائيل مسافة 150 متراً، ويوجد فيها 12 عنصراً مهمتهم مراقبة الحدود ورصد التحركات. وفي الأشهر الأخيرة، زار مسؤولون في ميليشيا حزب الله هذه النقطة عدة مرات.

وقد تم استهدافها اليوم من خلال دبابات "ميركافا" إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير الموقع دون وقوع أي إصابات.

جنود وآليات إسرائيلية عند معبر حدودي مع سوريا تديره الأمم المتحدة في منطقة القنيطرة (أرشيفية)
جنود وآليات إسرائيلية عند معبر حدودي مع سوريا تديره الأمم المتحدة في منطقة القنيطرة (أرشيفية)
أميركا: هناك إمكانية لتعاون مع روسيا بشأن مساعدات لسوريا سوريا أميركا: هناك إمكانية لتعاون مع روسيا بشأن مساعدات لسوريا

يذكر أن قصف اليوم هو الأول الذي يتم إطلاقه من شمال إسرائيل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وسبق أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية، في يونيو الحالي، نقطة الاستطلاع تتبع لـ"اللواء 90". وكذلك في 6 مايو الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية إحدى المناطق في مدينة القنيطرة.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية في إسرائيل، والتي كانت تستهدف عادة محيط دمشق منذ مطلع العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
بالحرب الباردة.. لقاء صعّد الخلاف الأميركي السوفيتي بالحرب الباردة.. لقاء صعّد الخلاف الأميركي السوفيتي
الأكثر قراءة
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها
بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
قبل أن تذهب
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
اكتشف المزيد