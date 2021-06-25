لأول مرة.. حاملات كينغال الروسية بقاعدة حميميم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، "انطلاق مناورات لأسطول البحر المتوسط وسلاح الطيران تشمل تدريبا قتاليا يخص أمن قاعدة حميميم الجوية ومركز طرطوس اللوجستي في سوريا".

كما أعلنت أن مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينغال" فرط الصوتية وصلتا إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

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وأوضحت أن التدريبات المشتركة التي تجريها قوات أسطول البحر المتوسط وسلاح الطيران تأتي كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

من جهته، قال قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، إنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.