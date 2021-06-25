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معبر باب الهوى والمساعدات.. العفو الدولية تحذر من كارثة

شاحنات تنتظر عند معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية بمحافظة إدلب (أرشيفية من رويترز)

معبر باب الهوى والمساعدات.. العفو الدولية تحذر من كارثة

أكثر من مليون شخص في شمال غربي سوريا يواجهون خطر فقدان الغذاء والماء والدواء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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شددت منظمة العفو الدولية، الجمعة، على أن معبر باب الهوى هو شريان الحياة الوحيد المتبقي الآن للمدنيين في شمال غربي سوريا.

وحذرت المنظمة من أن أكثر من مليون شخص في شمال غربي سوريا يواجهون خطر فقدان الغذاء والماء والدواء إذا لم يجدد مجلس الأمن الدولي تفويض نقل المساعدات عبر الحدود مع تركيا.

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روسيا والمعبر

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت الأربعاء، أنها حضت مع دول عدة روسيا على عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أطالب بإلحاح أعضاء المجلس بالتوصل إلى توافق حول الإذن بالعمليات العابرة للحدود بصفتها شريان دعم حيوياً، لعام إضافي".

وشدد على أن "عدم تمديد الإذن الصادر عن مجلس الأمن ستكون له تداعيات مدمرة. الشعب السوري بحاجة ماسة إليه، ومن الأهمية بمكان أن نحشد كل قدراتنا عبر كل القنوات".

معبر باب الهوى (أرشيفية من رويترز)
معبر باب الهوى (أرشيفية من رويترز)

يشار إلى أن مفاوضات تجرى حول مشروع قرار أعدته إيرلندا والنروج، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، وسط خشية من فيتو من روسيا التي أبدت رغبتها في إغلاق معبر باب الهوى.

10 آلاف شاحنة

وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدولي بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه قلصها مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مراراً حق النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وتدخل عبره شهرياً حوالي 10 آلاف شاحنة.

معبر باب الهوى (أرشيفية من رويترز)
معبر باب الهوى (أرشيفية من رويترز)

من جهتهم، حذر دبلوماسيون من أن روسيا قد تستخدم مجدداً حق النقض. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنه "بالنسبة إلى روسيا، السيادة الوطنية لها الأولوية على إيصال المساعدات الإنسانية"، وفق فرانس برس.

إلى ذلك يتيح معبر باب الهوى دخول المساعدات الإنسانية من دون رقابة النظام. وتبرر روسيا رفضها تمديد الإذن بأن هناك معابر بديلة تمر بالعاصمة السورية.

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