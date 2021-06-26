باباجان: حزب أردوغان سلم تركيا للعصابات

جدد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، انتقاداته لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قائلا إنه "سلم البلاد لحفنة من العصابات"، في إشارة إلى الفضائح التي كشفتها فيديوهات زعيم المافيا، سادات بكر، على مدى الأشهر الماضية.

ورأى الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الأول لحزبه في مدينة بانديرما Bandirma، مساء أمس الجمعة، أن الحزب الحاكم حول موارد الدولة والتنظيمات الإرهابية إلى كيان مشترك.

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كما اعتبر أن الحزب الذي يتزعمه أردوغان تعهد بمكافحة الفساد حين وصل للسلطة، لكنه أصبح فاسدا، حسب قوله.

يذكر أن زعيم المافيا التركي دأب منذ أشهر على بث فيديوهات تتهم حكومة أردوغان ووزراء حاليين وسابقين بالتورط في عدد من جرائم الفساد وحتى الإرهاب، ما دفع وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو، لتقديم شكوى جنائية ضد بيكر إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، يتهمه بـ"الإهانة" و"التشهير"، بعد أن بدأ الأخير توجيه اتهامات ضده في عدد من مقاطع الفيديو.

بعد سلسلة من الفيديوهات نشرها زعيم المافيا التركي سادات بيكر أدلى خلالها بمزاعم حول بعض المسؤولين الأتراك بتهم تتعلق بالفساد والجريمة المنظمة بدأت السلطات التركية، الثلاثاء، عمليات أمنية لملاحقة أنصاره في عدة ولايات تركية.