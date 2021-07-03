المرصد السوري: قوات تركية بريف إدلب تقصف منصات صواريخ تابعة للنظام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن قوات تركية في ريف إدلب قصفت بالمدفعية الثقيلة منصات إطلاق صواريخ ومدفعية تابعة لقوات النظام.

وقال المرصد إن القصف وقع بمعسكرات في بلدة خان السبل وقرية الحامدية جنوب إدلب.

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وأضاف أن الاستهداف التركي جاء ردا على قصف قوات النظام قرى وبلدات في ريف إدلب أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

إلى ذلك وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 8 مدنيين من بينهم 6 أطفال وامرأة ورجل، جراء قصف مدفعي طال مناطق متفرقة من منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وتوزعوا على النحو الآتي: طفلان في بلدة بليون، و5 من عائلة واحدة في بلدة إبلين، وهم رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة، وطفل في قرية بلشون، بالإضافة إلى إصابة نحو 16 مدنيًا آخرين جراء القصف المدفعي من قِبل قوات النظام، والذي طال هذه المناطق.

وفي 23 يونيو الماضي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 4 مواطنين قتلوا، وأصيب حوالي 6 آخرين جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية آفس بريف إدلب، وذلك تزامنًا مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، مقتل مواطنة وإصابة طفلها، جراء قصف مدفعي استهدف محيط النقطة التركية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.