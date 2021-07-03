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مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال بقصف لقوات النظام السوري بإدلب

مشاهد صادمة.. قصف هستيري للنظام السوري على إدلب
قصف لقوات النظام على إدلب - أرشيفية
سوريا والأسد

مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال بقصف لقوات النظام السوري بإدلب

المرصد: من بين القتلى عائلة مؤلفة من 5 أشخاص

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دبي - العربية.نت

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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 8 مدنيين من بينهم 6 أطفال وامرأة ورجل، جراء قصف مدفعي طال مناطق متفرقة من منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

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وتوزعوا على النحو الآتي: طفلان في بلدة بليون، و5 من عائلة واحدة في بلدة إبلين، وهم رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة، وطفل في قرية بلشون، بالإضافة إلى إصابة نحو 16 مدنيًا آخرين جراء القصف المدفعي من قِبل قوات النظام، والذي طال هذه المناطق.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 4 مواطنين قتلوا، وأصيب حوالي 6 آخرين جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية آفس بريف إدلب، وذلك تزامنًا مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، مقتل مواطنة وإصابة طفلها، جراء قصف مدفعي استهدف محيط النقطة التركية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

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