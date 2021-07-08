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أستانة.. التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية في سوريا

اجتماع سابق في أستانة

أستانة.. التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية في سوريا

روسيا وإيران وتركيا شددتا على مواصلة التعاون لهزيمة "داعش"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في وقت أجرت روسيا وإيران وتركيا محادثات في مدينة أستانة بكازاخستان لبحث الصراع السوري، أكد البيان الختامي للاجتماع على التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية في سوريا، وفق وسائل إعلام النظام.

وشدد البيان اليوم الخميس على أن البلدان الثلاثة ستواصل التعاون لهزيمة تنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى في سوريا بصورة نهائية.

كما رفض "الأجندات الانفصالية"، بحسب وسائل إعلام النظام، الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

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