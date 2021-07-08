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خلاف على التهريب.. اشتباكات بين الفصائل في حلب

عناصر من فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا في بلدة تل أبيض يوم 4 فبراير
ميليشيا موالية لتركيا شمال سوريا (رويترز)

خلاف على التهريب.. اشتباكات بين الفصائل في حلب

لا معلومات عن حجم الخسائر البشرية التي وقعت بسبب الاشتباكات العنيفة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بسبب خلاف على فتح طريق التهريب، اندلعت اشتباكات عنيفة بين لواء شمر التابع لما تعرف باسم "فرقة الحمزة" من جهة، و"الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام" من جهة أُخرى في منطقة السكرية الواقعة قرب مدينة الباب شرق حلب.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات وقعت بسبب خلاف بين الفصائل على فتح طريق للتهريب نحو مناطق النظام من المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

التوتر سيد الموقف

جاء ذلك بعد أيام من اندلاع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما بين ميليشيا تعرف باسم جيش النخبة وصقور الشمال الموالين لتركيا، في قرية درويش ميدانكي بريف عفرين شمال حلب، ما أدى لوقوع 6 إصابات من كلا الطرفين، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة بين تلك الفصائل.

قوات موالية لتركيا
قوات موالية لتركيا

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 26 يونيو الماضي، وقوع مشاجرة جماعية بالأسلحة اندلعت بين عدة أشخاص داخل خيمة عزاء في بلدة جنديرس في ريف عفرين، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وسقوط جرحى آخرين.

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