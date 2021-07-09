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بلغم.. مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في بادية حمص

عناصر من ميليشيات إيران في سوريا
عناصر من ميليشيات إيران في سوريا

بلغم.. مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في بادية حمص

المرصد رجّح أن يكون تنظيم داعش وراء الاستهداف لنشاطه في تلك المنطقة

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دبي - العربية.نت

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قتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني بانفجار لغم استهدفه ضمن البادية الشرقية لحمص، في شرق سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأنه يرجح أن يكون تنظيم داعش هو من قام بزرع اللغم في المنطقة على اعتبارها ضمن المناطق التي ينشط فيها بشكل كبير جداً.

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يأتي ذلك فيما تواصل الميليشيات الموالية لإيران تجنيد الشبان في صفوفها في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

وقد بلغ تعداد الأشخاص الذين جرى تجنيدهم لصالحها في منطقة غرب الفرات 9850 شخصاً، وفق المرصد.

25 ألف مقاتل من الميليشيات

في حين وصل تعداد الإيرانيين والميليشيات الموالية من جنسيات سورية وغير سورية في المنطقة إلى أكثر من 25 ألفاً.

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

ميليشيات إيرانية في درعا سوريا
ميليشيات إيرانية في درعا سوريا

يشار إلى أن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم، بلغت 1489 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية.

ومن بين القتلى اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

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