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مجلس الأمن يمدد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

معونات إنسانية في مخزن بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود بين تركيا وسوريا في صورة بتاريخ 30 يونيو 2021 (رويترز)

مجلس الأمن يمدد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

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دبي - العربية.نت

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تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً يمدد لستة أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود ومن دون موافقة النظام، وذلك قبل يوم من انتهاء مهلة القرار السابق.

ويجمع النص النهائي بين مشروعين متنافسين، الأول لإيرلندا والنرويج، والثاني لروسيا.

إلا أن مدة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية العام، وفق فرانس برس.

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