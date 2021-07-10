السلطان مراد.. ذراع تركيا المسلحة في شمال سوريا وشرقها

تصدّرت فرقة "السلطان مراد" وهي جماعة سورية مسلّحة، الواجهة من جديد بعدما أدرجت الولايات المتحدة اسم تركيا، الأسبوع الماضي، ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال، من خلال الفرقة التي تعد واحدة من أبرز تشكيلات ما يسمى "الجيش الوطني السوري" المؤيد لأنقرة، والتي تتكون من مقاتلين تركمان وهم أقلية عرقية صغيرة تتواجد في بعض البلدات والقرى السورية الواقعة شمال البلاد على الحدود مع تركيا.

تأسست هذه "الفرقة" التي تحمل اسم سلطان "عثماني"، في أواخر مارس من عام 2013 كتحالفٍ يضم 13 جماعة تركمانيّة مسلّحة، وقبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها.

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وكان لكل جماعة مسلّحة منضوية في "الفرقة" قائد عسكري، لكن بعد ذلك توالى على قيادة هذا التحالف العسكري الذي يحظى بدعم عسكري ولوجستي من تركيا، 3 أشخاص فقط.

قائد السلطان مراد

أما حاليا فيقود "السلطان مراد"، فهيم عيسى المعروف كصانع أحذية في مدينة حلب قبل اندلاع الحرب السورية، وقد كان ضمن وفدٍ لاستقبال وزير الداخلية التركي العام الماضي خلال زيارته لمناطق سورية تخضع لسيطرة أنقرة.

كما أنه عقد صفقاتٍ لتبادل المعتقلين مع النظام السوري، تم آخرها يوم 2 يوليو الجاري، حيث أُفرِج بموجبها عن ابن شقيقه وابن عم قائد فرقة "الحمزة" التي تعد واحدة من تشكيلات "السلطان مراد" و3 أشخاص آخرين.

في حين أفرجت الفرقة بدورها عن 5 من عناصر قوات النظام بموجب تلك الصفقة.

تضم تركمان

وقال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، إن "فرقة السلطان مراد تعد واحدة من أبرز الجماعات التي شكّلتها وموّلتها تركيا بأوامر من رئيسها رجب طيب أردوغان للضغط على النظام السوري، وهي تقاتل ضمن ما يسمى الجيش الوطني السوري كحليفٍ أساسي لأنقرة".

وأضاف الباحث لـ "العربية.نت" أن "هذه الفرقة تمتاز عن غيرها من الجماعات المسلّحة التي أسستها أنقرة لأنها تضم التركمان كجماعة عرقية، ولذلك يعتمد الجانب التركي عليها في تغيير الهوية الثقافية داخل مناطق سيطرته في سوريا"، على حد تعبيره.

تجنيد أطفال قاصرين

وقبيل إدراج واشنطن لأنقرة على قائمة الدول التي تجنّد الأطفال لتورّطها في ذلك مع فرقة "السلطان مراد"، بنحو شهرين، كشفت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" معلومات مفصلة حول قيام الفرقة بتجنيد أطفال قاصرين لم يبلغوا السنّ القانونية بعد.

واستندت المنظمة الحقوقية في معلوماتها إلى شهادات عناصر ضمن الفرقة نفسها، مؤكدة وجود 21 طفلاً دون سنّ الـ 18 في معسكراتٍ للتدريب في أواخر شهر مايو الماضي. ويحصل أولئك الأطفال المجندون على رواتب شهرية تتراوح بين 400 و500 ليرة تركية (ما بين 50 إلى 60 دولارا أميركيا)، دون أي تمييز في المهام والواجبات بينهم وبين العناصر البالغين، وفق "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" التي نشرت صوراً ومعلوماتٍ شخصية عنهم ضمن ملف عنونته بـ(الجيش الوطني: ليس من الممكن ضبط عمليات تجنيد الأطفال).

كما تتهم "الفرقة" بارتكاب جرائم حرب ضد الأكراد في مناطق تواجدها، بحسب تقارير لمنظماتٍ دولية وأخرى محلية، مثل "لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إضافة لتورّطها في تجنيد مسلّحين لصالح تركيا في ليبيا وأذربيجان.

يحملون العلم التركي

يشار إلى أن تعداد مقاتلي فرقة "السلطان مراد" يقدر في الوقت الحالي بآلاف العناصر، بينما كان يبلغ عددهم 1300 مقاتل عند تشكيلها عام 2013. وهم يضعون على أكتافهم العلم التركي.

وتُعد هذه "الفرقة" بمثابة ذراع تركيا المسلّحة في مناطق سيطرتها بشمال غربي سوريا وشرقها، حيث تتخذ الفرقة مختلف قرارات ما يسمى "الجيش الوطني" رغم وجود آلاف السوريين غير التركمان في صفوفه.

وغالباً ما تتواجد الأعلام التركية وصور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في مكاتب قادة "الفرقة"، إضافة لنشر قائدها فهيم عيسى بعض التغريدات على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، باللغة التركية.