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سوريا.. هجوم بقذائف الهاون على قاعدة أميركية بدير الزور

قوات أميركية في سوريا
قوات أميركية في سوريا

سوريا.. هجوم بقذائف الهاون على قاعدة أميركية بدير الزور

سماع دوي انفجار من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور

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دبي - العربية.نت

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تعرضت قاعدة حقل الكونيكو للغاز الطبيعي التي يتخذها الجيش الأميركي قاعدة له بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، مساء السبت، لهجوم مجهول المصدر بقذائف الهاون.

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إلى هذا، قال مسؤول دفاعي أميركي لرويترز إن القوات الأميركية في شرق سوريا تعرضت "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية" لافتا إلى أنه لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار.

بينما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، بـ"سماع دوي انفجار من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي.

إحباط هجوم حقل العمر

والأربعاء الماضي، قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة إنها أحبطت هجوما بطائرة مسيرة في منطقة حقل العُمَر النفطي في شرق سوريا.

وذكرت أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار نتيجة الهجوم على حقل النفط الخاضع لحماية أميركية في منطقة دير الزور على مقربة من مكان تمركز القوات الأميركية.

آليات عسكرية أميركية بالقرب من حقل العمر في دير الزور(أرشيفية- رويترز)
آليات عسكرية أميركية بالقرب من حقل العمر في دير الزور(أرشيفية- رويترز)

هجوم ميليشيات موالية لإيران

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان - حينها - بأن طائرات مسيرة تابعة لميليشيات إيرانية هاجمت أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وقال المرصد إن الطائرات انطلقت من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور نحو "حقل العمر" أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

إلى هذا، تتمركز قوات أميركية في عدة مواقع في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز كونيكو في دير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.

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