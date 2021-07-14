مقاتلات روسية تقصف مواقع فلول داعش في البادية بسوريا

نفذت المقاتلات الروسية أكثر من 20 غارة جوية على مناطق انتشار خلايا تنظيم داعش في البادية السورية، بدءًا من بادية حمص الشرقية وصولًا إلى بادية الرقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

كما أشار المرصد إلى أن بادية الرصافة بريف الرقة، شهدت في وقت سابق اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش المنتشر في المنطقة من جهة أخرى، في هجوم للتنظيم على مواقع النظام، تترافق مع استهدافات متبادلة وسط إقلاعات للطائرات الحربية الروسية من المطارات للمشاركة بصد الهجوم.

مادة اعلانية

وخلفت الاشتباكات المستمرة منذ الفجر خسائر بشرية، إذ تأكد مقتل 5 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 8 آخرين منهم بجروح.

وقتل أمس قائد ميداني في "لواء القدس" الفلسطيني وثلاثة عناصر آخرون كانوا برفقته، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

بذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى الآن وفقاً لإحصائيات المرصد، 1498 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما قتل 4 مدنيين يعملون في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق "المرصد" كذلك مقتل 968 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.