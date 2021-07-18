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سوريا.. مقتل طفل برصاص حرس الحدود التركي

الحدود السورية التركية (رويترز)
الحدود السورية التركية (رويترز)

سوريا.. مقتل طفل برصاص حرس الحدود التركي

478 مدنياً سورياً قتلوا برصاص حرس الحدود التركي منذ 2011

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دبي – العربية.نت

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قتل طفل سوري جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات حرس الحدود التركية، وذلك خلال محاولته دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن طفل جاء من قرية الغدفة بريف معرة النعمان الشرقي، في ريف إدلب.

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وكان وثّق في 25 يونيو الفائت، مقتل شاب سوري برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولته الدخول إلى تركيا من جهة منطقة حارم، في ريف إدلب الشمالي الغربي، عند الحدود مع لواء إسكندرون.

كذلك، دخل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في 6 يونيو الماضي، إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، من جهة معبر قرية الخزرة، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين القوات التركية والأسايش الكردية.

يذكر أن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات "الجندرما" التركية منذ انطلاق الثورة السورية وصل إلى 478 مدنيا.

ومن بينهم 87 طفلاً دون الـ18 عاما، و45 مواطنة فوق سن الـ18، وفق المرصد.

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