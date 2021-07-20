دفاعات النظام السوري تتصدى لغارات إسرائيلية جنوب حلب

أفاد إعلام النظام السوري، فجر الثلاثاء، عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء حلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات إسرائيلية في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

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كما نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام، مشاهد وصورا لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية.

إلى ذلك، لم يصدر تعليق من جانب إسرائيل.

ميليشيا حزب الله

وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية نفذ في 17 يونيو الماضي، حيث استهدف موقعاً في القنيطرة بسوريا يتردد عليه قياديون في ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وسبق أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية، في يونيو أيضاً، نقطة الاستطلاع تتبع لـ"اللواء 90". وكذلك في 6 مايو الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية إحدى المناطق في مدينة القنيطرة.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني ومواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.