مقتل 5 من قوات النظام في استهداف للفصائل في ريفي إدلب وحلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر في قوات النظام، جراء استهدافهم من قبل فصائل معارضة على محاور في ريف حلب الغربي وريف إدلب.

وأفاد المرصد بأن جميع الذين توفوا هم برتبة "ملازم"، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

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على صعيد متصل، قُتل اثنان على الأقل من الفصائل في عمليات نفذتها خلال الساعات الماضية في نفس المحور.

وكان المرصد السوري وثق أمس الاثنين، مقتل طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الفصائل على ناعور جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح متفاوتة في نفس القصف.

كما كان المرصد السوري قد أكد مقتل طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء القصف الذي طال بلدة احسم الاثنين، ليرتفع عدد القتلى إلى 8 بينهم 4 نساء و4 أطفال.

كذلك، رصد المرصد، الاثنين، قصفاً نفذته الفصائل بالمدفعية الثقيلة على بلدة جورين وناعور جورين وقرية البركة في ريف حماة الشمالي الغربي. كما استهدفت الفصائل بالصواريخ تمركزات قوات النظام في سهل الغاب ومنطقة صلنفة في ريف اللاذقية.