.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مقتل 5 من قوات النظام في استهداف للفصائل في ريفي إدلب وحلب

Syrian army soldiers are deployed in the town of Dahrat Abd Rabbo, in Aleppo province, Syria, in this handout released by SANA on February 17, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE
جيش النظام في ريف حلب (أرشيفية)
سوريا والأسد

مقتل 5 من قوات النظام في استهداف للفصائل في ريفي إدلب وحلب

قُتل اثنان على الأقل من الفصائل في عمليات نفذتها خلال الساعات الماضية في نفس المحور

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر في قوات النظام، جراء استهدافهم من قبل فصائل معارضة على محاور في ريف حلب الغربي وريف إدلب.

وأفاد المرصد بأن جميع الذين توفوا هم برتبة "ملازم"، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل، قُتل اثنان على الأقل من الفصائل في عمليات نفذتها خلال الساعات الماضية في نفس المحور.

جيش النظام في ريف إدلب (أرشيفية)
جيش النظام في ريف إدلب (أرشيفية)
دفاعات النظام السوري تتصدى لغارات إسرائيلية جنوب حلب سوريا دفاعات النظام السوري تتصدى لغارات إسرائيلية جنوب حلب

وكان المرصد السوري وثق أمس الاثنين، مقتل طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الفصائل على ناعور جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح متفاوتة في نفس القصف.

كما كان المرصد السوري قد أكد مقتل طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء القصف الذي طال بلدة احسم الاثنين، ليرتفع عدد القتلى إلى 8 بينهم 4 نساء و4 أطفال.

كذلك، رصد المرصد، الاثنين، قصفاً نفذته الفصائل بالمدفعية الثقيلة على بلدة جورين وناعور جورين وقرية البركة في ريف حماة الشمالي الغربي. كما استهدفت الفصائل بالصواريخ تمركزات قوات النظام في سهل الغاب ومنطقة صلنفة في ريف اللاذقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
الأكثر قراءة
ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة
هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية
بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
قبل أن تذهب
مقاطع فيديو تظهر قمع إيران العنيف للمتظاهرين في الأحواز
مقاطع فيديو تظهر قمع إيران العنيف للمتظاهرين في الأحواز
اكتشف المزيد