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المرصد السوري: ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في حمص

Sputnik مطار الشعيرات نقلاً عن
مطار الشعيرات
سوريا والأسد

المرصد السوري: ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في حمص

ذكرت مصادر الحدث أن الضربات استهدفت مطار الشعيرات في حمص

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، فجر الخميس، أن انفجارات عنيفة دوت في محافظة حمص ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية.

واشار المرصد الى أن دفاعات النظام السوري تحاول التصدي للضربات في سماء المنطقة.

وذكرت مصادر الحدث أن الضربات استهدفت مطار الشعيرات في حمص، كما أكدت وسائل اعلام النظام السوري ان الدفاعات الجوية تصدت لما قالت إنه عدوان إسرائيلي في سماء حمص.

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