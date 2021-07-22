قسد: لا حل في سوريا دون خروج تركيا ومرتزقتها

شددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان اليوم الخميس على أن زيارة وزير الداخلية التركي لعفرين "انتهاك واضح" للسيادة السورية.

واعتبرت الإدارة في بيان أن الزيارة تؤكد من جديد مضي تركيا بسياساتها "الاحتلالية وتكريسها للتقسيم" في سوريا.

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وأكدت أنه لا حل ولا استقرار في سوريا "دون خروج تركيا ومرتزقتها" من المناطق التي تحتلها في سوريا.

كما قالت إن الأمم المتحدة وروسيا والنظام السوري والتحالف الدولي مسؤولون "بشكل مباشر" عما تفعله تركيا.

يذكر أن منطقة عفرين الكردية الواقعة في محافظة حلب، سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل المعارضة في مارس 2018.

وعلى غرار المناطق التي تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة، تشهد المنطقة بانتظام عمليات اغتيال واعتداءات وانفجارات.