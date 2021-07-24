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إعلام حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا

عماد الأمين

إعلام حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا

إسرائيل كانت شنت عدة ضربات على مناطق في ريف حمص مستهدفة ميليشيات إيرانية

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دبي - العربية.نت

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كشفت وسائل إعلام لبنانية مقربة من ميليشيا حزب الله، السبت، عن مقتل القيادي البارز عماد الأمين في سوريا.

بظروف غامضة.. مقتل قيادي بارز من لواء فاطميون في سوريا سوريا بظروف غامضة.. مقتل قيادي بارز من لواء فاطميون في سوريا

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن سيد أحمد قرشي، القيادي البارز في صفوف الحرس الثوري الإيراني، لقي حتفه خلال الساعات الفائتة على الأراضي السورية أيضاً.

كما أوضح المرصد أن ظروف مقتل القيادي الإيراني مازالت مجهولة حتى اللحظة، ولا يعرف ما إذا كان قد قضى بالضربة الإسرائيلية الأخيرة على ريف حمص أو بظروف أخرى.

ويعتبر القرشي أحد أبرز قيادات ميليشيا "لواء فاطميون"، وهو إيراني الجنسية، متواجد في سوريا منذ عام 2013، وقد شارك في العديد من العمليات العسكرية برفقة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

ضربات إسرائيلية

الجدير ذكره أن المرصد كان وثق في التاسع من الشهر الجاري، مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني وهو إيراني الجنسية أيضاً، جراء انفجار لغم استهدفه ضمن البادية الشرقية لحمص، ويرجح أن تنظيم داعش هو من قام بزرع اللغم في المنطقة على اعتبارها ضمن المناطق التي ينشط فيها بشكل كبير جداً.

قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)
قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)

يشار إلى أن إسرائيل كانت نفّذت منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم أكثر من 14 استهدافاً، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 41 هدفا ما بين مبان ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات إيرانية.

وقد تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط سوريا ليل الخميس الماضي، مستهدفة معقل ميليشيا حزب الله في منطقة القصير في محافظة حمص في ضربة هي الثانية خلال 48 ساعة.

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