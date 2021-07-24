مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 8 باستهداف آلية عسكرية شرق حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، بمقتل 3 جنود أتراك وإصابة ثمانية آخرين نتيجة استهداف مقاتلين أكراد عربة تقلهم في قرية حزوان شرق حلب.

وبحسب المصادر المحلية فإن الجيش التركي في مدينة الباب ومحيطها في حالة استنفار كامل بعد الحادث.

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كما أكد ناشطون أن الجيش التركي قصف بشكل مكثف مواقع القوات الكردية في قرية زويان رداً على استهداف الجنود الأتراك.

من جانبه، أكد رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في اتصال مع "العربية"، أن القوات الكردية أطلقت صاروخا موجها على آلية تركية شرق حلب.

المرصد السوري: ارتفاع قتلى الجيش التركي إلى ٣ شرق حلب

#العربية pic.twitter.com/GADuC3jcei — العربية (@AlArabiya) July 24, 2021

وأوضح أن هناك تحليق جوي كثيف للطائرات التركية شرق حلب، مؤكداً أن حصيلة قتلى الجيش التركي مرشحة للارتفاع.

كما قال شهود عيان إن الجرحى الأتراك جرى نقلهم إلى مشفى مدينة الباب الجديد في ريف حلب الشرقي.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في هجوم استهدف عربة عسكرية في متطقة درع الفرات شمال سوريا.

وقالت إن الجيش التركي رد على مصدر الهجوم بقصف مدفعي مكثف.

وفي سياق متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بأكثر من 200 قذيفة مدفعية وصاروخية قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومجلس الباب العسكري بريف حلب، تزامنًا مع اشتباكات على محور حزوان أدت إلى قطع الطرقات.