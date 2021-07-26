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انفجار ضخم بمستودع للذخيرة يتبع للفصائل العسكرية في ريف إدلب

انفجارمستودع ذخيرة بريف إدلب
سوريا والأسد

انفجار ضخم بمستودع للذخيرة يتبع للفصائل العسكرية في ريف إدلب

يتواجد في المنطقة هيئة تحرير الشام ومجموعات متطرفة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

هز انفجار عنيف صباح اليوم الاثنين، منطقة ريف إدلب الشمالي، نتيجة انفجار مستودع للذخيرة والسلاح في قرية معراتا الشلف، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب انفجار المستودع ولا لأي جهة عسكرية تابع، حيث يتواجد في المنطقة هيئة تحرير الشام ومجموعات متطرفة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

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وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، اشتباكات بين مسلحين مجهولين من جهة، وعناصر حاجز "الرام" الواقع على مفرق معرة صرين بمدينة إدلب، والذي يتبع لهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، في هجوم للأول على الحاجز، استمرت لدقائق قبل أن يفر المهاجمون بالفرار، وسط معلومات عن سقوط جرحى في صفوف عناصر الحاجز.

وأشار المرصد السوري في 23 الشهر الجاري، إلى مقتل طفل وإصابة آخر برصاص طائش، أثناء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين شخص مسلح من جهة، وعناصر من فصيل تجمع دمشق من جهة أخرى، وذلك في بلدة الفوعة قرب مدينة إدلب، فيما تشهد البلدة استنفارًا أمنيًا للعناصر الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، وسط استمرار التوتر في الـبلدة، دون ورود تفاصيل إضافية.

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