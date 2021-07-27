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إنزال جوي للتحالف في دير الزور واعتقال قياديين من داعش

من دير الزور (أرشيفية- فرانس برس99
من دير الزور (أرشيفية - فرانس برس)

إنزال جوي للتحالف في دير الزور واعتقال قياديين من داعش

8 مروحيات شاركت في عملية التحالف دون وجود أي قوات برية

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دبي - العربية.نت

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ألقت قوات التحالف الدولي القبض على قيادي ومسؤول سابق في تنظيم داعش الإرهابي، ليل الاثنين الثلاثاء، في عملية إنزال جوي بريف دير الزور، شرق سوريا.

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وشاركت 8 مروحيات بينها ناقلة جند في العملية في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، والتي أدّت لاعتقال مسؤول سابق بـ "ديوان الصحة بولاية الفرات" ضمن تنظيم داعش و قيادي آخر في التنظيم من أبناء بلدة البوليل.

كما قام عناصر التحالف بتفجير المنزل الذي تحصنوا به بواسطة عبوات ناسفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لم تشارك أي قوات برية

وأضاف المرصد أن العملية تمت دون مشاركة قوات سوريا الديمقراطية أو قوات برية.

وكان التحالف قد نفّذ عملية أمنية في الأول من يوليو الجاري، بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في قرية خربة جاموس الواقعة في ريف الحسكة الشرقي.

واستهدفت العملية حينها عناصر إرهابية تحصنت في منزل يتم تطويقه من قبل القوات المداهمة، وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل 3 أشخاص كانوا بداخله، يرجح أنهم من تنظيم داعش.

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