سوريا.. مقتل 7 من قوات النظام و5 من داعش في دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن عناصر تنظيم داعش شنوا خلال الساعات الماضية هجوماً واسعاً على قوات النظام والميليشيات الموالية لها في بادية دير الزور وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، حيث شمل الهجوم البادية الجنوبية لدير الزور ومحيط محطة نفط الخراطة جنوب غرب دير الزور ومحيط وأطراف جبل البشري.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين اُستخدم خلالها السلاح الثقيل وسط مشاركة المقاتلات الحربية الروسية في صد الهجوم، تسببت بمقتل 7 عناصر في قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بالإضافة لمقتل 5 عناصر من التنظيم على الأقل بالقصف الجوي والاشتباكات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

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1509 قتيل

هذا وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد 1509 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من المدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، كذلك مقتل 973 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.