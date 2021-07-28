.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سوريا.. مقتل 7 من قوات النظام و5 من داعش في دير الزور

عناصر من داعش في بادية دير الزور

سوريا.. مقتل 7 من قوات النظام و5 من داعش في دير الزور

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن عناصر تنظيم داعش شنوا خلال الساعات الماضية هجوماً واسعاً على قوات النظام والميليشيات الموالية لها في بادية دير الزور وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، حيث شمل الهجوم البادية الجنوبية لدير الزور ومحيط محطة نفط الخراطة جنوب غرب دير الزور ومحيط وأطراف جبل البشري.

بعد العراق وأفغانستان.. أميركا تبقي مئات القوات في سوريا سوريا بعد العراق وأفغانستان.. أميركا تبقي مئات القوات في سوريا

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين اُستخدم خلالها السلاح الثقيل وسط مشاركة المقاتلات الحربية الروسية في صد الهجوم، تسببت بمقتل 7 عناصر في قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بالإضافة لمقتل 5 عناصر من التنظيم على الأقل بالقصف الجوي والاشتباكات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

1509 قتيل

هذا وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد 1509 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من المدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، كذلك مقتل 973 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
قبل أن تذهب
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
اكتشف المزيد