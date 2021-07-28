عقوبات أميركية تطال 8 أشخاص و10 كيانات متعلقة بسوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا على عدد من الأفراد والكيانات.

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وقال موقع الوزارة، إن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات في إجراءات منفصلة تم اتخاذها اليوم الأربعاء لمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا، تشمل فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية.

كما أوضحت أن من بين الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، 8 سجون سورية تديرها أجهزة المخابرات، لافتة إلى أنها كانت "مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان".

عقوبات مماثلة

وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في ديسمبر الماضي واستهدفت العقوبات البنك المركزي السوري، بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254".

كما كانت الإدارة الأميركية قد فرضت في سبتمبر 2020 عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط بالرئيس بشار الأسد، وذلك عملا بقانون "قيصر" الذي أقرّه الكونغرس سابقا ووافق عليه الرئيس السابق دونالد ترمب.