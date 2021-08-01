ثانية.. حسين عرنوس لرئاسة حكومة النظام السوري

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، الأحد، بأن بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتكليف رئيس الحكومة حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة.

مادة اعلانية

ونقلت وكالة الإعلام التابعة للنظام، أن الأسد أصدر الأحد، المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة.

وأضاف أن ذلك القرار جاء بناء على أحكام الدستور وبحسب المادة الأولى، وفق بيان الرئاسة هناك.

أهم المناصب

ويشغل عرنوس منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس، وهو من مواليد إدلب عام 1953.

كما تدرج في المناصب منذ 1992 حين تم تعيينه مديرا للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور، ثم وزير الأشغال العامة منذ 2013.

وكان تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، ثم تسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994، بعدها مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ثم معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004.

بعدها مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، كما عين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، وكذلك عين محافظاً للقنيطرة عام 2011، بعدها وزيراً للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2016، ووزيراً للأشغال العامة والإسكان من 2016 وحتى 2018، ووزيراً للموارد المائية منذ العام 2018.

يشار إلى أن برلمان النظام كان أعلن فوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات، محدداً 7 سنوات جديدة مدة الولاية الرئاسية القادمة.