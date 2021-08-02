مصادرة وتأجير أراضٍ.. جديد ميليشيات إيران غرب الفرات

صادرت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني عشرات الأراضي الزراعية في منطقة ريف دير الزور الشرقي في سوريا، وأجرتها إلى أقارب وذوي عناصر منتسبيها.

مادة اعلانية

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن الميليشيا أبلغت أصحاب الأراضي في منطقتي حاوي والمجري بأطراف الميادين بالقدوم لمركزها الأمني وإبراز إثبات ملكية الأراضي.

وأضاف أنها قامت بعد ذلك بمصادرة الأراضي التي لم يحضر أصحابها وغالبيتهم العظمى نازحون خارج دير الزور.

تؤجرها لمنتسبيها

كما أوضحت أنها قامت بتأجير الأراضي المصادرة إلى أقارب وذوي عناصر محليين منتسبين لها وإلى أشخاص مقربين من الميليشيا لاستثمارها وزراعتها.

وكان المرصد قال أمس، إن ميليشيا الحرس عمدت إلى نصب رادار كاشف للطيران ضمن منطقة المزارع، وهي أكبر تجمع للإيرانيين بأطراف مدينة الميادين ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

يشار إلى أن المجموعات الموالية لإيران، وعلى رأسها فصائل من ضمن الحشد الشعبي، تتمتع بنفوذ عسكري في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، وتنتشر على الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية.