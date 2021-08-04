قصف اليرموك بدمشق بـ2014.. ألمانيا تقبض على متهم بجرائم حرب

قال مسؤولون ألمان، اليوم الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت سورياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب لإطلاقه قذيفة صاروخية على مجموعة من المدنيين في دمشق عام 2014.

وألقي القبض على المشتبه به، الذي ذُكر باسمه الأول فقط "مُوفق" تماشياً مع قوانين الخصوصية الألمانية، في برلين اليوم الأربعاء.

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وقال ممثلو الادعاء الاتحادي إن موفق أطلق قذيفة "آر. بي. جي" على مجموعة من الأشخاص الذين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية في حي اليرموك بدمشق، حيث يقطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

وقُتل في الهجوم سبعة أشخاص على الأقل وجرح ثلاثة بينهم طفل في السادسة من عمره.

وكان المشتبه به عضواً في حركة "فلسطين الحرة"، وعضواً سابقاً في "الحركة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة".

وخلال الفترة بين يوليو/تموز 2013 وأبريل/نيسان 2015، سيطرت التنظيمات على مخيم اليرموك للاجئين نيابة عن الحكومة السورية.

وكان المخيم في وقت من الأوقات أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وقد خضع لحصار من جيش النظام السوري والفصائل المتحالفة معه منذ 2013 إلى 2018 عندما سيطر عليه النظام.

وقال المدعون الألمان إن المتهم السوري سيمثل اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق في محكمة اتحادية للبت في أمر احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة.

وتسري في ألمانيا قوانين "ذات صلاحيات عالمية" تتيح مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

وفي فبراير أدانت محكمة ألمانية عضوا سابقا بالأجهزة الأمنية السورية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين في أول حكم من نوعه في الحرب السورية التي دخلت عامها الحادي عشر.