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قصف اليرموك بدمشق بـ2014.. ألمانيا تقبض على متهم بجرائم حرب

Residents of Syria's Yarmuk Palestinian refugee camp, south of Damascus, gather to collect aid food on July 7, 2014. Forces loyal to President Bashar al-Assad have been laying siege to Yarmuk since last year. Yarmuk is now devastated, and only around 40,000 people remain of the 150,000 Palestinian and Syrian people who lived at the camp before the conflict erupted in March 2011. AFP PHOTO/RAMI AL-SAYED
الدمار في حي اليرموك في دمشق في 2014
سوريا والأسد

قصف اليرموك بدمشق بـ2014.. ألمانيا تقبض على متهم بجرائم حرب

"موفّق" أطلق قذيفة "آر. بي. جي" على مجموعة من الأشخاص الذين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية في حي اليرموك

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برلين – أسوشيتد برس

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قال مسؤولون ألمان، اليوم الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت سورياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب لإطلاقه قذيفة صاروخية على مجموعة من المدنيين في دمشق عام 2014.

وألقي القبض على المشتبه به، الذي ذُكر باسمه الأول فقط "مُوفق" تماشياً مع قوانين الخصوصية الألمانية، في برلين اليوم الأربعاء.

من محاكمة في ألمانيا في فبراير الماضي لمتهم آخر في جرائم حرب بسوريا
من محاكمة في ألمانيا في فبراير الماضي لمتهم آخر في جرائم حرب بسوريا

وقال ممثلو الادعاء الاتحادي إن موفق أطلق قذيفة "آر. بي. جي" على مجموعة من الأشخاص الذين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية في حي اليرموك بدمشق، حيث يقطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

وقُتل في الهجوم سبعة أشخاص على الأقل وجرح ثلاثة بينهم طفل في السادسة من عمره.

وكان المشتبه به عضواً في حركة "فلسطين الحرة"، وعضواً سابقاً في "الحركة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة".

وخلال الفترة بين يوليو/تموز 2013 وأبريل/نيسان 2015، سيطرت التنظيمات على مخيم اليرموك للاجئين نيابة عن الحكومة السورية.

توزيع مساعدات غذائية في اليرموك في 2014 (أرشيفية)
توزيع مساعدات غذائية في اليرموك في 2014 (أرشيفية)

وكان المخيم في وقت من الأوقات أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وقد خضع لحصار من جيش النظام السوري والفصائل المتحالفة معه منذ 2013 إلى 2018 عندما سيطر عليه النظام.

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وقال المدعون الألمان إن المتهم السوري سيمثل اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق في محكمة اتحادية للبت في أمر احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة.

وتسري في ألمانيا قوانين "ذات صلاحيات عالمية" تتيح مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

وفي فبراير أدانت محكمة ألمانية عضوا سابقا بالأجهزة الأمنية السورية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين في أول حكم من نوعه في الحرب السورية التي دخلت عامها الحادي عشر.

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