الممثلة السورية أنطوانيت نجيب: صبّاط كل عسكري فوق راسي

ردّت الممثلة السوريّة أنطوانيت نجيب على انتقادات وجهت لها، على خلفيّة تصريحاتها، التي اعتبرها الآلاف، "مسيئة بحق اللاجئين السوريين في لبنان".

وقالت "نجيب" خلال لقاء بثّته إذاعة "شام إف إم" المحليّة، إنها غير نادمة على تصريحاتها بشأن اللاجئين السوريين، مشيرةً إلى أن البعض "أساء فهم" ما أرادت أن تعنيه خلال مقابلتها مع قناة الجديد اللبنانية.

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وأضافت: "أنا أم سوريّة بهالبلد، وكل صبّاط عسكري بحطه فوق راسي، لولا صباط العسكري كنا من زمان متنا".

وكان آلاف السوريين أعادوا تداول مقطع مصوّر من مقابلة تلفزيونيّة سابقة، أجرتها نجيب، واتهمت خلالها اللاجئين السوريين بـ"سرقة رزق المواطنين اللبنانيين".

وقالت نجيب في المقابلة السابقة:"أنا حكيتها علناً، من حق المواطن اللبناني ينزعج لأن اللاجئ السوري عم ياكل رزقته، شي عيب، هو ليش هرب من بلده، ليش ما ضلو آعدين ببلدن متلي!" حسب قولها.