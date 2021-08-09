اجتماع وشيك بين العراق وتركيا وسوريا لبحث الحصص المائية

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي في تصريحات للتلفزيون العراقي، اليوم الاثنين، إن اجتماعا وشيكا بين العراق وتركيا وسوريا سيعقد لبحث الحصص المائية.

وأضاف راضي أن الاتصالات مستمرة لتحديد موعد الاجتماع، مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد على تقاسم الضرر وحقوق العراق المائية.

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وكان وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني قد صرح أواخر الشهر الماضي بأن وفدا تركيا سيصل قريبا لمناقشة تفاصيل البروتوكول المتعلق بنهر دجلة، فيما كشف عن تفويضه من قبل الجانب السوري في إدارة التفاوض مع تركيا.

يذكر أن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، كان قد أكد الأحد، أن قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب، فيما شدد على ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى بمكتبه وكيل وزير الخارجية نزار الخير الله، بحضور المستشار الفني للوزارة ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء استعراض موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصة العراق المائية وضرورة تفعيل توقيع البروتوكول مع الجانب التركي بعد أن تم تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض".