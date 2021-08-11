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محملة بالسلاح.. ضبط شاحنات خضار قادمة من إيران إلى دير الزور

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دير الزور

محملة بالسلاح.. ضبط شاحنات خضار قادمة من إيران إلى دير الزور

دبي - العربية.نت

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن وصول شحنة من الصواريخ الإيرانية محملة بشاحنات نقل الخضار، قادمة من إيران إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

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ووفقًا للمصادر فإن سيارات شحن مخصصة لنقل الخضار، توجهت نحو سوق الهال في المدينة للتمويه، ومن ثم توجهت نحو منطقة آثار الشبلي عند أطراف المدينة، وأفرغت حمولتها داخل الأنفاق التي أنشأتها الميليشيات لتخزين الأسلحة هناك، دون أن تتعرض لمعوقات.

يشار إلى أنه في 18 يوليو الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأميركي، مواقع للميليشيات الإيرانية ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، حيث جرى استهداف آلية عسكرية واحدة على الأقل تابعة لميليشيا حزب الله العراقي في منطقة السويعية الواقعة عند الحدود بين سوريا والعراق بريف البوكمال، وذلك بعد دخولها من الأراضي العراقية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الآلية المستهدفة هي شاحنة تحمل أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات، ما أدى لتدميرها ومقتل سائقها على الأقل، دون معلومات فيما إذا كان أشخاص آخرون من الميليشيا كانوا ضمن الشاحنة.

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