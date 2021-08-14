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التحالف الدولي يعتقل قيادياً بارزاً بداعش في سوريا

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مروحيات للتحالف الدولي - أرشيفية
داعش

التحالف الدولي يعتقل قيادياً بارزاً بداعش في سوريا

قسد ألقت القبض على القيادي برفقة التحالف خلال عملية إنزال جوي على منزله ببلدة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي

دبي - العربية.نت

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في عملية أمنية، داهمت قوات "التحالف الدولي" في ريف دير الزور الغربي، منزلًا يستأجره أمير في تنظيم "داعش" وهو عراقي الجنسية، في بلدة محيميدة، وشاركت في العملية أربع مروحيات وطائرة حربية.

ووفقًا للتفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فقد هبطت مروحيتان وانتشر الجنود على الأرض واعتقلوا الأمير في التنظيم بعد أن اشتبكوا معه نحو 40 دقيقة، في حين فجروا المنزل قبل مغادرتهم المنطقة.

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وأشار المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطيّة برفقة "التحالف الدولي"، ألقت القبض على قيادي في التنظيم، خلال عملية إنزال جوي على منزله في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن القيادي كان يعمل على الترويج للتنظيم وأفكاره إعلاميًا، ويسهل تنقل عناصر التنظيم في المنطقة، بالإضافة لامتلاكه أسلحة وذخائر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 5 آب الحالي، مداهمة قوات "التدخل السريع" ضمن قوات سوريا الديمقراطية، منزلاً في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بدعم من طيران "التحالف الدولي"، حيث جرى اعتقال شخص من تنظيم "داعش" ومصادرة أسلحة كانت بحوزته.

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