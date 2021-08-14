التحالف الدولي يعتقل قيادياً بارزاً بداعش في سوريا

في عملية أمنية، داهمت قوات "التحالف الدولي" في ريف دير الزور الغربي، منزلًا يستأجره أمير في تنظيم "داعش" وهو عراقي الجنسية، في بلدة محيميدة، وشاركت في العملية أربع مروحيات وطائرة حربية.

ووفقًا للتفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فقد هبطت مروحيتان وانتشر الجنود على الأرض واعتقلوا الأمير في التنظيم بعد أن اشتبكوا معه نحو 40 دقيقة، في حين فجروا المنزل قبل مغادرتهم المنطقة.

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وأشار المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطيّة برفقة "التحالف الدولي"، ألقت القبض على قيادي في التنظيم، خلال عملية إنزال جوي على منزله في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن القيادي كان يعمل على الترويج للتنظيم وأفكاره إعلاميًا، ويسهل تنقل عناصر التنظيم في المنطقة، بالإضافة لامتلاكه أسلحة وذخائر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 5 آب الحالي، مداهمة قوات "التدخل السريع" ضمن قوات سوريا الديمقراطية، منزلاً في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بدعم من طيران "التحالف الدولي"، حيث جرى اعتقال شخص من تنظيم "داعش" ومصادرة أسلحة كانت بحوزته.