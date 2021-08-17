المرصد السوري: قصف إسرائيلي استهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية في القنيطرة
إعلام النظام السوري: أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية
اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية ، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
مشاهد للقصف الإسرائيلي على مواقع ميليشيات إيرانية في #القنيطرة #سوريا— العربية (@AlArabiya) August 17, 2021
#العربية pic.twitter.com/Uy7j2Qd1IT
وأفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.
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وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.
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