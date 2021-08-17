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المرصد السوري: قصف إسرائيلي استهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية في القنيطرة

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ضربات إسرائيلية دمشق

المرصد السوري: قصف إسرائيلي استهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية في القنيطرة

إعلام النظام السوري: أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية

دبي _ العربية.نت

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اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية ، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.

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