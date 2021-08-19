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فيديو يخطف القلوب.. حلاق سوري يتضامن مع طفلة مريضة

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فيديو يخطف القلوب.. حلاق سوري يتضامن مع طفلة مريضة

دبي - العربية.نت

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اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلاق سوري، أظهر تضامنه مع طفلة مصابة بمرض السرطان على طريقته الخاصة.

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ونشر الحلاق أحمد عبد العليم البالغ من العمر 36 عاماً مقطعاً مصوراً عبر حسابه في تطبيق "تيك توك"، قائلاً للفتاة إن الجميع سيحبون تسريحتها، محاولاً بذلك التخفيف عنها جراء تساقط شعرها الناجم عن العلاج الكيميائي.

إلى ذلك، قام عبدالعليم بقص شعره هو، متضامناً مع الطفلة على طريقته راسماً البهجة على وجهها.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات، كما انهالت عليه آلاف التعليقات المعجبة بتصرفه الإنساني.

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