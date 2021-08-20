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بوتين: التهديد الإرهابي في سوريا لا يزال قائماً

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فلاديمير بوتين

بوتين: التهديد الإرهابي في سوريا لا يزال قائماً

دبي - العربية.نت

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن تحسن الوضع في سوريا مرتبط إلى حد كبير بنتائج القمة الروسية الأميركية في جنيف.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: إن "التهديد الإرهابي لا يزال مستمرا في سوريا، على الرغم من وقف إطلاق النار في معظم أنحاء البلاد".

كما أضاف : "أخبرنا الشركاء الألمان عن رؤيتنا للوضع في سوريا. في معظم الأراضي، تم الحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرة، ولكن لا يزال هناك تهديد إرهابي".

مساعدة إنسانية

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تشارك الدول الأوروبية في تقديم المساعدة للشعب السوري، وأشار إلى أن الدعم الإنساني لسوريا كان إلى حد كبير نتيجة لاتفاقيات القمة الروسية الأميركية في جنيف.

بوتين وميركل
بوتين وميركل

كذلك، قال في مؤتمر صحفي "إننا نولي أهمية كبيرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو بشأن المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا. وهذا إلى حد كبير نتيجة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأميركية في يونيو في جنيف".

وأضاف بوتين "نأمل أن تنضم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى جهود تقديم المساعدة للشعب السوري".

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