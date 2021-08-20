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جديد غارات إسرائيل على دمشق.. 4 قتلى من حزب الله

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قصف إسرائيلي على دمشق - أرشيفية

جديد غارات إسرائيل على دمشق.. 4 قتلى من حزب الله

دبي - العربية.نت

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أدت الغارات الإسرائيلية التي طالت ليل الخميس الجمعة مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق، إلى مقتل 4 عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني، وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

كما أشار إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف منتصف ليل أمس، مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي حيث ينشط الحزب اللبناني في هذه المنطقة، التي يستخدمها أيضا في تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا.

إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله وإيران بمحيط دمشق وحمص سوريا إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله وإيران بمحيط دمشق وحمص

من فوق الأراضي اللبنانية

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء،نقلت أمس عن قوات النظام، أن صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، استهدفت مواقع في ريفي العاصمة دمشق ومحافظة حمص وسط البلاد.

يذكر أن إسرائيل نفّذت منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، أكثر من 17 استهدافاً، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير أكثر من 41 هدفا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

50 هدفاً في سوريا

ونادراً ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أن الجيش كان ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل دائماً أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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