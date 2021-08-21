.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تحث الأسد على كشف برنامجه الكيماوي.. وتدميره

  • الخط
بشار الأسد (أرشيفية- رويترز)
بشار الأسد (أرشيفية- رويترز)

واشنطن تحث الأسد على كشف برنامجه الكيماوي.. وتدميره

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جددت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت دعوتها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الإعلان عن برنامجه للأسلحة الكيماوية وتدميره بالكامل وفقا لالتزاماته الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع

منظمة حظر الكيماوي: نظام الأسد استخدم غاز الكلور في 2018 سوريا منظمة حظر الكيماوي: نظام الأسد استخدم غاز الكلور في 2018

جرائم حرب

كما جددت إدانتها "بأشد العبارات الممكنة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان من قبل أي أحد، وتحت أي ظرف من الظروف".

وأكدت الخارجية دعم الولايات المتحدة القوي للجهود الرامية إلى "ضمان المساءلة عن الفظائع العديدة الأخرى التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري، والتي يرتقي الكثير منها إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشددة على دعمها أيضا للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي.

يذكر أنه مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2021) أبلغ نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، أعضاء مجلس الأمن الدولي أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".

وكانت دمشق انضمت في 13 سبتمبر 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية.

أتى ذلك، بعد أن وقعت مجزرة مروعة في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية
فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
اكتشف المزيد