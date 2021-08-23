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7 جرحى بانفجار سيارة ملغمة في مدينة إعزاز بريف حلب

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انفجار سيارة شحن في إعزاز
سوريا والأسد

7 جرحى بانفجار سيارة ملغمة في مدينة إعزاز بريف حلب

سبق وأن شهدت مدينة إعزاز تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة

دبي - العربية.نت

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دوى انفجار عنيف ظهر اليوم الاثنين وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة فصائل "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.

أصيب 7 أشخاص نتيجة انفجار سيارة شحن ملغمة، قرب دوار الجمال عند مدخل كراج الشحن غرب مدينة إعزاز، كما أسفر التفجير عن أضرار مادية كبيرة في الشاحنات المركونة في موقع الانفجار.

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وكان المرصد السوري قد رصد، في 19 آب، انفجارًا نتيجة عبوة ناسفة بسيارة نوع "سنتافيه" بالقرب من مقبرة الشيخ سعد في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة بجروح.

وما تزال فرق "الدفاع المدني السوري" تعمل على إطفاء الحرائق التي خلفها الانفجار، وإخلاء المصابين من المنطقة.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

وسبق وأن شهدت مدينة إعزاز تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو الحال الذي ينسحب أيضاً إلى جميع مناطق الريف الشمالي لحلب.

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