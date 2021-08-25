بالصور.. تسرب نفطي هائل على طول الساحل السوري

انتشرت بقع نفطية هائلة ناتجة عن تسرب من محطة توليد كهرباء داخل إحدى مصافي النفط السورية على طول ساحل الدولة المطلة على البحر المتوسط، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن التسرب وصل إلى بلدة جبلة الساحلية على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال المصفاة الكائنة في بلدة بانياس، مضيفة أن وزارة البيئة وبلدية محافظة اللاذقية الساحلية وضعتا جميع الإدارات المعنية في حالة تأهب..

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وكانت حكومة النظام أعلنت أمس أن فرق الصيانة في محطة بانياس الحرارية سيطرت على تسرب وقود من أحد الخزانات.

في حين أظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز اليوم الأربعاء ما بدا أنه تسرب نفطي هائل بطول 19 كيلومترا من محطة بانياس. إلا أن أي صورة لم تظهر يوم الاثنين علامة على البقعة، ما يشير إلى وقوع حادث ما تسبب بالتسرب في وقت لاحق.



من التسرب النفطي على الساحل السوري

تصدعات خزانات الوقود

من جانبه، ألقى داوود درويش، نقيب عمال الكهرباء في نقابة عمال طرطوس، باللوم في التسرب على حدوث تصدعات في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية. مشيراً إلى أن الخزان كان مليئا بنحو 15 ألف طن من الوقود.

هذا وتقع معظم موارد النفط في سوريا خارج المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام، لكن مصفاتيها تخضعان لسيطرة وإدارة النظام، وهذا الأمر يجعل دمشق تعتمد على طهران في الوقود، لكن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية أعاقت شبكة الإمداد التي تمتد عبر سوريا وإيران وروسيا.