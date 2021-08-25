اعتقل بسجن "لجيش الاسلام" في سوريا.. سجين يكشف فظائع

لا يزال ملف المعتقلين والمفقودين واحداً من أبرز الملفات العالقة في ذاك البلد، الذي أرهقته حرب أكملت عامها العاشر قبل أشهر.

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وبين الحين والآخر يظهر جديد عن فظائع تلك المأساة، أما آخرها فسجين خرج هذ المرة من أحد معتقلات المعارضة، أو ما يعرف بـ "سجن التوبة" سيئ السمعة الذي كان تحت إدارة ما عرف حينها أيضاً بـ"جيش الإسلام" في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق.

فقد كشف نبيل طه الذي مكث هناك مدة 5 سنوات عما عاشه هناك من معاناة تركت آثارها حتى يومنا هذا، موضحاً أن السجن كان معتقلا لعدد كبير من العسكريين والمدنيين الرجال والنساء ممن تم اختطافهم من مواقع متعددة.

وتابع أنه وبعد الاتفاق الذي تم بين "جيش الإسلام" وقوات النظام عام 2018 أطلق سراح عدد من المعتقلين، فيما تمت تصفية آخرين من قِبل الجماعة المتطرفة.

كل أنواع التعذيب دون تهم!

بالعودة إلى البداية، تجدر الإشارة إلى أن طه لم يكن يوماً حامل سلاح، ولا كان مواليا للنظام حتى خطف، بل كل ذنبه كان أنه توجه يوم الـ 29 من نوفمبر عام 2014 عند الساعة الثامنة صباحاً وعمره آنذاك 51 عاماً، بسيارة أخيه المحامي حُجر برفقةِ صديقيهما، سالكين طريق حرستا بريف دمشق إلى محافظة حماة، للقاء عائلاتهم، حين أوقفهم 10 مسلحين واقتادوهم عبر نفقٍ إلى مزرعةٍ تبعد 200 متر جنوب الطريق.

وهناك تجمع المسلحون حول المخطوفين وسلبوهم أوراقهم الثبوتية وهواتفهم وحتى ملابسهم ثم قيدوهم وعصبوا أعينهم، واقتادوهم إلى مبنى لـ"جيش الإسلام" بعد ساعات من بقائهم في المزرعة.

إلى أن بدأ التحقيق معهم عقب عزلهم في زنازين انفرادية مدة أسبوع، ترافق بمختلف أنواع التعذيب وانتهى بجمعهم ونقلهم بسيارة مغلقة إلى سجن التوبة سيئ السمعة.

سجن بأسوأ حال.. نساء جاريات

استلم السجان المخطوفين الأربعة وزجّ بهم في زنزانة مظلمة لا تتجاوز مساحتها 40 مترا وتأوي أكثر من 45 مخطوفا آخرين.

ووفق السجين، كان حال السجن سيئاً للغاية، عرف بطعام قليل وماء أقل، لم يحوي وسائل للنظافة، ولا عناية طبية، ولا تهوية، إضافة إلى ذلك كان هناك تعذيب يومي وإهانة.

كما قسمت السجون هناك إلى اثنين برقم 10 و11 للعساكر المخطوفين من قوات النظام، أما الزنزانة رقم 13 فكانت لمحكومي الإعدام قبل أيام من تنفيذ الحكام.

وأكبر الزنزانات كانت تحمل الرقم 15 وكانت تضم أكثر من مئة شخص. أما من بقي من النساء ممن لم يتخذهن قادة "جيش الإسلام" كجاريات أو زوجات فكن في سجن خاص لم يكن حاله بأفضل من حال سجن الرجال الذي يبعد حوالي 40 مترا.

سجان صادق السجين

ولحسن الحظ أن طه كان أحد الناجيين من هذا المعتقل، وأوضح أنه وخلال أيام سجنه كان هناك شخص يأتي إلى زنزانته ويأخذهم لحفر الأنفاق، مؤكداً أن ذاك الشخص كان مختلفاً عن البقية، وكان يعامل الأسرى بطريقة مغايرة عن الآخرين، يعطيهم استراحات أثناء العمل ويقدم لهم الطعام خلسة، حتى تكونت صداقة بين السجين وهذا المسؤول من "جيش الإسلام" آنذاك.

المفارقة بالحكاية، أن مسؤول حفر الأنفاق هذا الذي يعرف بلقب "أبو رياض"، كان جزءاً من اتفاق عام 2018 مع النظام، وأوضح طه أنه وبعد خروجه من المعتقل بحث عن سجانه أياماً طويلة إلى أن حصل على رقم هاتفه وتواصل معه.

وفي تلك الفترة، تداولت معلومات عن أن أعداد المفقودين من جيش النظام والمدنيين في دوما بلغ أكثر من 6000، أوضح أبو رياض أنه وقبل عام 2014 لم يكن هناك توجّه من الفصائل المسلحة نحو الاحتفاظ بالمخطوفين حيث قتلوا كل من وقع بأيديهم، لكن مع بداية العام 2014 بدأت الفصائل تحتفظ بالأسرى بهدف التفاوض لأنهم بالبداية ظنوا أن النصر على الأسد مسألة وقت، وفقا للسجان الذي أكد في حديث لوكالة "أسوشيتيد برس" أن جيش الإسلام قام بتصفية الآلاف.

وفاة مخطوفين تحت ضغط العمل الشاق

في مارس 2015 اختارت إدارة سجن التوبة عددا من السجناء للعمل في حفر الأنفاق العسكرية وكان طه بينهم، فنقلت المجموعة إلى زملكا التي تبعد حوالي 6 كيلومترات غرب دوما، وكان العمل في النفق على ورديات، وكان لكل نفق حراس غاية في القسوة فضلا عن مراقبي عمل، الأول كان أبوبشير القدوة وعرف بوحشيته. وقد توفى في نوبته عددٌ من المخطوفين تحت ضغط العمل الشاق. أما مراقب العمل الثاني فكان أبو رياض الذي كان يتعاطف مع المخطوفين.

وأوضح طه أنه حفر الأنفاق كان يتم بوسائل بدائية مضنية، فيما كانت الحصة اليومية من الطعام لكل عامل رغيف خبزِ، ولتر ماء واحد، والضرب المبرح كان عقاب المقصرين.

"كان طيبياً مجبراً على العمل معهم"

أوضح السجين الذي عاد إلى الحياة أن علاقة طيبة نشأت مع سجانه، الذي كان أحيانا كان يأخذ المعول من يده و يعمل عنه، وكان يوصل الرسائل إلى عائلته بعيدا عن أعين قادة السجن أو المراقب الآخر، قائلاً: "كان أبو رياض الرحمة الوحيدة خلال 8 أشهر لا تنسى من الكرب".

وفي أبريل عام 2018، تم توقيع اتفاق يقضي بإطلاق سراح المخطوفين لدى الجماعة المتطرفة مقابل الخروج الآمن لبعض قادتها وعناصرها إلى جرابلس في الشمال السوري، وهي مناطق خاضعة لسيطرة تركيا، ونتيجة لهذا الاتفاق خرج طه ورفاقه.

أما أبو رياض، وبعد أن خضع لاتفاق المصالحة عام 2018، فتم استدعاؤه للخدمة الاحتياطية في جيش النظام، وقبل الدعوة، ونقل إلى وحدة عسكرية في دوما.

وبعد سنوات من البحث، عَلِمَ طه مكان أبو رياض وذهب لزيارته في كتيبته. وتم اللقاء الأول بينهما.

رزان زيتونة.. أكبر ألغاز الحرب

الجدير ذكره أن هذه المأساة تعيد إلى الأذهان مأساة أخرى باتت معروفة بأنها "أيقونة الثورة السورية"، وهي الناشطة الحقوقية رزان زيتونة التي غابت عن الأنظار سنوات طويلة وسط اتهام جيش الإسلام بالوقوف فعلا وراء ذلك.

ولعل اختفاء زيتونة وزملائها مازال يعتبر أحد أكبر ألغاز الحرب حتى اليوم، فرغم التحقيقات الطويلة التي أجريت على مدار السنين الماضية من جهات مختلفة، لم يأتِ خبر يشفي العليل.

العدالة

يشار إلى أنه وبعد عقد من الحرب في سوريا، بدأت عدة دول تحقيقات جنائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة، أهمها في ألمانيا، لتشمل جميع الأطراف بينهم "جيش الإسلام".

ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات الفرنسية مجدي مصطفى نعمة، المعروف باسمه الحركي، إسلام علوش، على خلفية اختفاء الزيتونة، حيث كان المذكور من بين كبار الرتب في الفصيل، وشغل منصب المتحدث باسم الجماعة لأكثر من 5 سنوات.

واليوم، يواصل جيش الإسلام العمل هناك، حيث اندمج مع قوة تعرف بـ "الجيش الوطني السوري"، وهو جماعة من الجماعات التي تدعمها تركيا في الشمال السوري، ليبقى ملف المعتقلين والمفقودين والمخطوفين عند جميع الأطراف المأساة الأكبر في سوريا.