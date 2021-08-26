5 قتلى وجرحى من قوات النظام بكمين في ريف درعا

نفذ مسلحون مجهولون، كميناً استهدف سيارة إطعام تابعة لقوات النظام السوري، بتفجير عبوة ناسفة وتلا ذلك استهدافها بالأسلحة الرشاشة، على طريق نوى – الشيخ مسكين بريف درعا، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 4 آخرين بعضهم بحالة خطرة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 1171 هجمة واغتيال.

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ووصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 819، وهم: 243 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفلا، إضافة إلى 374 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و143 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ"الفيلق الخامس".