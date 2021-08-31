المرصد: تركيا تقصف مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، اليوم الثلاثاء، قُرى وبلدات مالكية وشوارغة ومحيط دير جمال والزيارة، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل الموالية لتركيا استهدفت نقطة عبر طائرة مسيرة من نوع "درون" عسكرية لقوات النظام في قرية كفرناصح بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية أيضا.

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وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت مساء الأمس 9 قرى، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث تركز القصف على قرى عقيبة وديرجمال وأبين والزيارة وصوغانكه وكفرنايا وإرشادية والعلقمية وتاتمرش بريف حلب الشمالي