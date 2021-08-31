مقتل اثنين من النظام السوري بانفجار عبوة بريف القنيطرة

انفجرت ليل الاثنين عبوة ناسفة بسيارة تقل شخصان يعملان في صفوف قوات النظام في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وفي الخامس من يوليو المنصرم، قُتل عنصر في قوات النظام، في قرية نبع الصخر قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة، وذلك جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، أثناء عودته لقضاء إجازة في منزله.