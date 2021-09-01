.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قذائف مصدرها النظام تسقط بمحيط قاعدة أميركية في دير الزور

  • الخط
American soldiers stand near military trucks, at al-Omar oil field in Deir Al Zor, Syria March 23, 2019. REUTERS/Rodi Said
جنود أميركيون في دير الزور (أرشيفية)
سوريا والأسد

قذائف مصدرها النظام تسقط بمحيط قاعدة أميركية في دير الزور

المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد أن مصدر القذائف الـ3 هي مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها في بلدة خشام

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سقطت 3 قذائف صاروخية ليل الثلاثاء- الأربعاء في حقل غاز "كونيكو" قرب قاعدة أميركية في دير الزور.

وبحسب المصرد السوري لحقوق الإنسان، هذه القذائف مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها في بلدة خشام.

جندي من النظام السوري في منقطة من دير الزور خاضعة لسيطرة الأسد
جندي من النظام السوري في منقطة من دير الزور خاضعة لسيطرة الأسد
قوات النظام وميليشيات إيران تكثف هجومها على درعا البلد سوريا سوريا والأسد قوات النظام وميليشيات إيران تكثف هجومها على درعا البلد

وقد حلقت طائرات التحالف الدولي ضد داعش في أجواء المنطقة بعد سقوط القذائف.

وفي 21 أغسطس/آب الحالي، كانت المضادات الأرضية التابعة للتحالف الدولي قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء حقل العمر النفطي بريف دير الزور والذي تتخذه قوات التحالف قاعدة عسكرية لها.

يأتي هذا بينما أفاد المرصد أمس الثلاثاء بأن شحنة صواريخ من نوع أرض-أرض متوسطة المدى، دخلت سوريا صباحاً من العراق واتجهت إلى مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

ميليشيات إيران في دير الزور
ميليشيات إيران في دير الزور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني
بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف
للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة
قبل أن تذهب
جدل في باريس بعد تخفيض السرعة إلى 30 كلم بدلا من 50
جدل في باريس بعد تخفيض السرعة إلى 30 كلم بدلا من 50
اكتشف المزيد